Mercato : Thiago Silva quitte le PSG.

Après huit ans de bons et loyaux services, Thiago Silva quitte le PSG. Comme c’était prévu, l’expérimenté arrière brésilien dit adieu au club de la capitale française suite au dernier match de la saison. Celui qui a vu les Franciliens s’incliner en finale de la Ligue des Champions contre le Bayern (0-1).







Le moral au plus bas, « O Monstro » doit donc faire ses valises et fermer ce chapitre de sa carrière.







« C'était mon dernier match à Paris, a-t-il confirmé à RMC Sport dès le coup de sifflet final. Je suis triste. Je m'excuse auprès des fans. Je remercie tous les supporters pour leur amour. Je reviendrai, avec un autre rôle, dans ce club que j'ai adoré. Je veux jouer encore 3-4 ans et participer à la Coupe du monde au Qatar ». L’international auriverde est désormais attendu pour prendre la direction de Chelsea ou de la Fiorentina.







Tuchel attend un remplaçant à Thiago Silva







Même s’il n’était plus très jeune, Thiago Silva va laisser un grand vide au sein de l’équipe parisienne. Pour les dirigeants du club, il est donc impératif de lui trouver un remplaçant. Cela s’apparente même à la priorité de leur mercato estival. Thomas Tuchel, l’entraîneur, l’a d’ailleurs reconnu à demi-mot.







« Je vais en parler avec le club, Leonardo, et tous ceux qui sont en mesure de créer l'équipe, a-t-il révélé. Thiago était mon capitaine et c'était un plaisir d'avoir un joueur de qualité et une personnalité comme lui. Il a prolongé son contrat avec nous de deux mois. Il a donné son cœur et son énergie sur le terrain, il a tout donné pour remporter cette Ligue des Champions. Il méritait de la gagner. Je suis absolument fier qu'il ait été mon capitaine. On va maintenant voir avec la direction pour clarifier la situation. Quelle que soit la décision prise, il sera toujours mon joueur. »