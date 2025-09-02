Mercato / M'Baye Niang signe à Gençlerbirligi, promu en Süper Lig

L’international sénégalais M'Baye Niang (30 ans, 15 sélections) fait son retour en Turquie. Libre après son passage à la Sampdoria en Serie B, l’ancien attaquant de Caen, Rennes et Milan AC s’est engagé pour 02 saisons avec Gençlerbirligi, club basé à Ankara et tout juste promu en Süper Lig.
Niang, qui avait quitté la Ligue 1 en 2023 après une saison à Auxerre, avait exprimé son souhait de revenir en France. Mais c’est finalement en Turquie, un championnat qu’il connaît bien depuis son passage à Adana Demirspor, qu’il relance sa carrière. Auteur de 3 buts en 16 matchs avec la Sampdoria, il avait contribué au maintien du club génois.
Gençlerbirligi, lanterne rouge après trois défaites consécutives, espère que l’arrivée de Niang apportera l’impact offensif nécessaire pour redresser la barre.
Niang, qui avait quitté la Ligue 1 en 2023 après une saison à Auxerre, avait exprimé son souhait de revenir en France. Mais c’est finalement en Turquie, un championnat qu’il connaît bien depuis son passage à Adana Demirspor, qu’il relance sa carrière. Auteur de 3 buts en 16 matchs avec la Sampdoria, il avait contribué au maintien du club génois.
Gençlerbirligi, lanterne rouge après trois défaites consécutives, espère que l’arrivée de Niang apportera l’impact offensif nécessaire pour redresser la barre.
Autres articles
-
DÉSORMAIS OFFICIEL / Nicolas Jackson va jouer au Bayern Munich.
-
Habib Diallo/ Retour au FC Metz
-
Inquiétude autour d’Ismaïla Sarr à quelques jours du choc Sénégal–RDC… Il s'est tenu la cuisse
-
CAS NICOLAS JACKSON- Retournement de situation - Chelsea retient son joueur
-
Nécrologie : Décès de Robert Diouf, ancienne gloire de la lutte traditionnelle