Mercato / M'Baye Niang signe à Gençlerbirligi, promu en Süper Lig
L’international sénégalais M'Baye Niang (30 ans, 15 sélections) fait son retour en Turquie. Libre après son passage à la Sampdoria en Serie B, l’ancien attaquant de Caen, Rennes et Milan AC s’est engagé pour 02 saisons avec Gençlerbirligi, club basé à Ankara et tout juste promu en Süper Lig.

Niang, qui avait quitté la Ligue 1 en 2023 après une saison à Auxerre, avait exprimé son souhait de revenir en France. Mais c’est finalement en Turquie, un championnat qu’il connaît bien depuis son passage à Adana Demirspor, qu’il relance sa carrière. Auteur de 3 buts en 16 matchs  avec la Sampdoria, il avait contribué au maintien du club génois.

Gençlerbirligi, lanterne rouge après trois défaites consécutives, espère que l’arrivée de Niang apportera l’impact offensif nécessaire pour redresser la barre.
Mardi 2 Septembre 2025
