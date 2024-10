Meeting d'ouverture à Thiès: " Amna niougne fi né thiopette té dara yeugeutouwoul"( Ousmane Sonko)

Le candidat national de la liste Pastef- les patriotes a sévèrement tiré sur l'opposition par rapport , dit-il, à la violence verbale qui foisonne de jour en jour et émanant des nouveaux opposants. A l'en croire, certains voudraient d'ailleurs recourir à la violence. " Nous sommes informés de certaines manœuvres", a-t-il réagi.



D'après lui, cette première journée de campagne montre nettement que le parti Pastef domine l'arène politique à travers sa forte démonstration de force dans tout le pays. " La politique, c'est du sérieux. Il n'y a pas d'opposition au Sénégal". Et selon lui, ce sont souvent des gens qui n'ont aucune représentativité politique qui passent leur temps à parler. Et la preuve, avec ceux qui ont été arrêtés dernièrement, aucun bruit ne s'en est suivi. " Amna niougne fi né thiopette té dara yeugeutouwoul".



Ousmane Sonko a aussi fustigé dans son discours la virulence de l'opposition, mais il a ajouté que ceux qui s'adonnent à cet exercice vont se fatiguer, car le chemin est encore très long.