Médina Baye : l’affluence à son comble, la mosquée et le mausolée de Cheik Al Islam ne désemplissent pas.

Médina Baye refuse déjà du monde en ce jour de célébration du maouloud marquant la naissance du Prophète (Psl). Il faut effectuer le déplacement au niveau de la mosquée et de ses alentours pour constater le niveau d’affluence des fidèles qui continuent de rallier la ville sainte de Cheikh Al Islam afin d'y prendre part à la commémoration de la nuit du Bien-aimé d’Allah.



Ils se pressent devant les différentes portes d’entrée de la mosquée où de jeunes serviteurs de la cité mènent un contrôle exhaustif pour exiger des fidèles qu'ils enlèvent leurs chaussures avant de pouvoir effectuer leur ziarra.



Sur l’esplanade des lieux de culte, deux (2) longues files y sont constituées pour accéder au mausolée de Cheikh Ibrahima Niass. L’une est dédiée aux femmes au moment où les hommes se succèdent sur l’autre. À Médina Baye, le mausolée du fondateur de la cité ne désemplit pas et n’observe la pause qu’aux heures de prières. Certains fidèles préfèrent souvent effectuer la prière à l’intérieur pour gagner en temps et en profiter pour exprimer leur leurs vœux.



À quelques minutes de la prière de la journée, la mosquée fait déjà le plein, mais cela n’empêche pas quelques fidèles de se faufiler entre les rangs pour se trouver une place...