Médina Baye-Gamou 2024/ Traditionnel dîner officiel des hôtes de Imam Cheikh Tidiane Cisse: « Ici, c’est un melting-pot » (Baye Ciss)

Comme à l’accoutumé à chaque nuit de la célébration de la naissance du Prophète PSL, le président, Baye Ciss offre un dîner copieux aux nombreux hôtes de diverses nationalités (Allemagne, Usa, Angleterre, France, Nigéria, Ghana, Côte d'Ivoire, Mauritanie, Burkina Faso etc...), parents et amis venus spécialement prendre part au gamou international de Médina Baye. Cette année également, l’imam Cheikh Ahmed Tidiane Cissé empêché a envoyé une forte délégation dont son frère, Cheikh Tidiane Cissé Diery, l’imam du Ghana et le président de l’association des Tidianes de la Côte d’Ivoire, son fils Abdallah Cissé, le bilal de la grande mosquée Gorka Diallo. Selon Cheikh Dièry Cissé, «cette année aussi, il est absent mais nous savons qu’il est présent et nous demandons à chacun de prier pour qu’Allah lui accorde une bonne santé afin qu’il puisse assister à cet événement l’année prochaine et s’adresser à toutes les personnes qui seront là ». Il ajoute : « l’imam a dit que même s' il ne peut pas être présent, il prie pour tous les invités du prophète qui sont présents dans la salle ». Cheikh Dièry Cissé a notamment adressé les prières de Cheikh Tidiane Cissé à l’endroit de son fervent talibé Baye Ciss organisateur de ces dîners, «Que Dieu le fortifie, lui donne une bonne santé et qu’il augmente vos connaissances pour que vous puissiez continuer le travail grandiose et excellent que vous faites pour la Fayda Tidianiya». Baye Ciss quant à lui à saisi l’occasion pour se prononcer sur l’importance de l’événement qui consiste à montrer aux invités tout le respect qu’ils méritent après avoir parcouru des kilomètres pour venir communier avec la Fayda Tidiania cet événement d’une dimension internationale de Cheikhal Islam. « Ce diner officiel permet de regrouper nos invités venus d’horizons divers et principalement internationaux afin de leur donner comme viatique des prêches sur la vie et l'œuvre de Cheikhal islam et du prophète (PSL) ,de se retrouver chaque année pour tisser des liens de fraternité pour une expansion de Médina Baye étant un meltingpot, L'Imam Cheikh Ahmed Tidiane Cisse prouve une fois de plus en réunissant ses hôtes internationaux, que l’islam est une religion d’entre aide et de respect mutuel et de partage. Non sans signaler la nécessité de construire une salle de banquet beaucoup plus grande vue la dimension de l'événement qui prend chaque année de l’ampleur.



Il est aussi nécessaire de rappeler en dehors du dîner officiel que Baye Ciss venait de livrer la veille au Khalife et à son guide Imam Cheikh Tidiane Cisse l'esplanade Maoulid Nabi Issakha Rabiu bâti sur 3000 mètres carrés dédiée au Prophète PSL et estimée par les experts à un peu près d’un milliards 500 millions FCFA. « Je rappelle que l’architecture de l’Esplanade a été conçue par un Egyptien et ne tient seulement que sur six poteaux au milieu», a-t-il précisé. Baye Ciss a également tenu à manifester tout son satisfécit aux collaborateurs de l'agence des Grands Travaux, aux donateurs, aux talibés, à sa famille, à l'association Fayda International dirigeait par Mme Khady Gueye, aux partenaires de la presse pour leurs soutiens indéfectibles du démarrage des travaux jusqu’à la cérémonie de l’inauguration.