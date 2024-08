Médina BAYE et Léona NIASSÈNE : Amadou BA reçu par Cheikh Mahy NIASS et Cheikh Ahmed Tidiane NIASS

L’ancien premier Amadou BA poursuit ses visites dans les foyers religieux du pays. Ce lundi, il s'est rendu auprès des khalifes de Médina Baye et de Léona NIASSÈNE. La délégation est composée notamment de Zahra Iyane THIAM, Abdoul Latif COULIBALY, Ndèye Saly Diop DIENG, Cheikh Oumar ANNE, Alioune SALL, et Ousmane DIENG. Accueilli chaleureusement par le khalife de Médina Baye, Amadou BA a adressé ses mots en Ziar et présenté ses condoléances suite à la disparition de son frère Makhmoud Niass. Il a également salué la mission réussie du Khalife au Cameroun. « Tous les Sénégalais sont fiers de ce que vous avez fait », a-t-il précisé qui poursuit : « Nous sommes venus pour le Ziar...Tous les Sénégalais sont désireux de causer avec vous'. Je suis venu ici en tant que ministre, Premier ministre mais j'ai connu la maison depuis longtemps (quand j'étais étudiant). Nous demandons de prier pour un Sénégal de paix et de stabilité », a-t-il rajouté.



Pour sa part, le Khalife a souhaité la bienvenue à l’ancien premier ministre et à toute sa délégation. Revenant sur son voyage au Cameroun, il a rappelé que « c'est un succès du Sénégal ». Il a annoncé que son père Baye Niass avait accompli la même mission auparavant.







Amadou Bâ s'est ensuite déplacé vers la mosquée pour y effectuer la prière de Maghreb et se rendre au mausolée de Baye Niass avant de se diriger à Léona NIASSÈNE: « je renouvelle mes salutations au Khalife et à toute la famille et suis heureux de recevoir cet accueil chaleureux » a martelé Amadou Bâ qui, avant de repartir, a bénéficié des prières du Khalife de Leona.