Médina - Analyse des chocs Ama vs Gris - Gouy Gui vs Ada Fass ..... : Les amateurs s'affinent à l'approche du grand jour

Le marché de Médina à Dakar vibre sous la chaleur de juin, mais ce n'est pas seulement l'activité commerciale qui attire l'attention des habitants aujourd'hui. Les affiches de la lutte sénégalaise, annoncées pour le 30 juin prochain, occupent les esprits et provoquent des discussions animées entre passants et commerçants.

L'événement organisé par Al Bourakh Events, promet des duels mémorables, avec en tête d'affiche le combat tant attendu entre Ama Baldé et Gris Bordeaux. Pour beaucoup ici, la forme physique impressionnante d'Ama Baldé semble être un facteur décisif. "Ama Baldé est en pleine forme, il va gagner sans problème", affirme Kéba, vendeur tissu, un sourire confiant aux lèvres.

Cependant, tous ne sont pas du même avis. Certains fidèles de Gris Bordeaux, bien que moins nombreux, restent optimistes quant aux chances de leur lutteur favori. "Gris Bordeaux a de l'expérience, il peut surprendre", déclare Pauline Mendy, un habitué du marché.

En plus du combat principal, les amateurs de lutte se réjouissent également des autres affiches prévues. Le combat intergénérationnel entre Zoss et Liss Ndiago attire particulièrement l'attention. Pour Abdoulaye Seck, Ada qui semble avoir regagné en force, a la faveur, des pronostics, tandis que Mr Diop, un vendeur de tissu donne son avis sur l’affiche Zoss vs Liss Ndiago. "Zoss a tout à prouver après plusieurs défaites. Liss Ndiago a également une chance réelle de briller."

Un autre combat qui suscite l'intérêt est celui entre Madji Madji 2 et Tapha Guèye 2. Tapha Guèye 2, après ses récentes victoires impressionnantes, est vu comme le favori par beaucoup.

Les discussions continuent de battre leur plein à la Médina, chaque coin du marché offrant une nouvelle perspective sur les événements à venir. Les avis sont variés, les analyses pointues, mais une chose est sûre : le 30 juin sera une journée mémorable pour les amateurs de la lutte sénégalaise.