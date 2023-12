Médiation et mondial : Les éloges de Macky Sall au Qatar

Le président de la République Macky Sall en président la journée nationale du Sénégal à l’Expo Doha 2023 a félicité le Qatar pour sa médiation pour la paix dans le monde. Une occasion saisie par Macky Sall pour aussi montrer son satisfécit sur l’organisation du mondial 2022.







« Il ne me reste plus qu'à féliciter le Qatar qui nous a habitués à de grands événements mondiaux on ne peut pas ne pas parler de la Coupe du monde de football qui a été la plus grandiose et la plus belle jamais organisée. Je ne manque jamais l'occasion de féliciter le Qatar puisque j'étais là à Doha à l'ouverture et je pense que c'est une bonne chose d'être là à cette expo universelle qui rentre également dans le cadre de cette ouverture » a-t-il dit à l'endroit du Qatar qui a réussi son Mondial 2022.







Il ajoute qu’ « en plus des efforts du Qatar connu dans le cadre de la médiation pour la paix à travers le monde tout cela fait que nous sommes très honorés de participer à cette expo Qatar 2023-2024 » conclut le président de la République.