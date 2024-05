Medias et Processus électoral : Le NDI s’associe au CORED et Cie pour se pencher sur le cas de la présidentielle 2024

Un Atelier sur le rôle des médias dans les processus électoraux notamment l’élection présidentielle du 24 mars dernier au Sénégal, s'est tenu ce jeudi, à la maison de la presse. La réunion réunissait l'association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne (APPEL), le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias (CORED), l'USAID, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA) sans oublier le ministère de la communication entre autres acteurs.



Ladite rencontre visait à capitaliser l'expérience des professionnels des médias sur leur rôle dans les processus électoraux. Il a aussi été question de revoir la contribution du Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA) pour renforcer les capacités des médias dans ce domaine.



Selon, Alain Ayadokoun, le Directeur Résident du National Democratic Institue (NDI) au Sénégal : « Au sortir du processus électoral de mars 2024, il était important d’analyser ce « Marathon électoral qui s’est tout de même bien déroulé ». Car ajoute-t-il : « la presse et les professionnels des médias ont joué un rôle très déterminant dans ce processus électoral. Il serait important de voir le forces et les faiblesses et ainsi voir les éléments qu’on peut modéliser parce que c’est une expérience unique » d’après le Directeur Résident du National Democratic Institue.