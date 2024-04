Me Tall : Ce qui se passe au Sénégal est une révolution qui va servir l’Afrique toute entière ! »

L’avocat et porte-parole du parti politique « Pastef » dont le nouveau président de la république, Bassirou Diomaye Faye, est issu, Me Abdoulaye Tall est d’ores et déjà rassuré et optimiste quant aux lourdes charges qui attendent le jeune chef d’Etat sénégalais. Saluant le courage et l'abnégation du président du parti « Pastef » en l’occurrence Ousmane Sonko,



Me Tall qui était présent à la cérémonie d'investiture de leur candidat élu, a déclaré que : « Le Sénégal qui a toujours été une vitrine en Afrique de l’ouest, demeure une vitrine en Afrique du fait de la résilience, de la maturité et de la responsabilité dudit peuple… Je suis rassuré parce que le Sénégal vient d’avoir un président (Bassirou Diomaye Faye) qui a le travail dans l’ADN, l’honnêteté dans le sang et qui aime son peuple (…) Ce qui se passe au Sénégal est une révolution qui va servir l’Afrique toute entière ! »