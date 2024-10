Me Sidiki Kaba sur l’arrestation de Bougane : « C’est une injustice à réparer ».  

Présent au tribunal de grande instance de Tambacounda, l’ancien Premier ministre et fervent militant des droits de l’homme, Me Sidiki Kaba a exprimé son soutien au leader de Guem Sa Bopp, Bougane Gueye Dany. L’investi de la liste Sam Sa Kaddù qui est en détention depuis la semaine dernière va présentement face au juge pour répondre de suite aux faits retenus contre lui à Bakel. Me Sidiki Kaba espère tout de même que « l’arrestation de Bougane Gueye Dany est une injustice qui est à réparer, et nous espérons que la justice rendra justice », a confié le responsable politique de Tamba.