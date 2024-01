Me Sidiki Kaba, ministre de l’Intérieur : « Fournir un renseignement permettant de prévenir ou d’annihiler la criminalité, est un acte citoyen qui peut s’avérer utile pour sa propre sécurité »

Dans un contexte marqué par une criminalité protéiforme et en constante mutation, les agglomérations urbaines font face à des défis sécuritaires complexes et profonds, nécessitant une politique sécuritaire, fait savoir le ministre de l’Intérieur à l’occasion de l’inauguration du Commissariat de Biscuiterie-Hlm ce mardi 16 janvier 2024.





C’est pourquoi il appelle les populations à une collaboration franche avec les enquêteurs pour annihiler les fléaux hors de la circonscription. « Fournir un renseignement permettant de prévenir ou d’annihiler la criminalité, est non seulement un acte citoyen, mais peut s’avérer utile pour sa propre sécurité ainsi que celle de sa communauté », prévient le ministre.



Poursuivant ses propos, il précise que « la proximité de moyens (infrastructures) modernes et adaptés, disponibilité de personnels engagés et performants et une implication des usagers à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques de sécurité », fait-il savoir.





En effet, dira-t-il, « nos cités luttent constamment contre des fléaux tels que la consommation abusive et le trafic illicite des stupéfiants, les atteintes aux biens, les atteintes aux personnes, les actes d’incivilité, les troubles graves à l’ordre public. »



À l’en croire, « il s’agit de co - construire la sécurité avec l’implication de toutes les couches sociales (les délégués de quartier, les notabilités religieuses, coutumières, toutes les personnes ressources, jeunes, femmes etc...) et les entités des communes citées supra. »