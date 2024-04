Me Moussa Diop : " Des ministres ont manqué de respecter le Pm Amadou Bâ devant le Pr Macky Sall"

Invité dans l’Entretien sur Dakaractu, le président de AG/ Jotna, Me Moussa Diop a donné son point de vue sur le sort d'Amadou Bâ, candidat malheureux de la mouvance présidentielle.



Selon l'ancien Dg de DDD, l'ancien PM du Président Macky Sall devait quitter la primature pour se consacrer à sa campagne et aller à la rencontre des sénégalais car il ne faisait plus l'unanimité au sein du parti de l'Apr. " En conseil des ministres deux ministres, Mame Mbaye Niang et Thérèse Diouf Faye ont "clashé" ouvertement le Premier ministre Amadou Bâ devant le Président Macky Sall" dénonce-t-il.