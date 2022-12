Me Baboucar Cissé crache le feu sur Massata Samb et Mamadou Niang : "Ils ont passé la nuit chez Biram Soulèye Diop"

Revenant sur la fuite reprochée aux députés après l'agression de leur collègue Amy Ndiaye Gniby , Me Baboucar Cissé n'a pas raté l'occasion pour cracher du venin sur Massata Samb et Mamadou Niang. Il a révélé que les députés ont dormi le jour de leurs arrestations avortées au sortir de l'hémicycle chez Biram Soulèye Diop. "Il s'agit d'une exception tirée du fait de leur immunité parlementaire. Et pour cela, on a tenté de vous dire que la loi organique de notre auguste Assemblée nationale est illégale et anticonstitutionnelle", a souligné l'avocat.



Il ajoute : "on a terni l'image de ce pays. Et tout le monde a vu urbi et orbi qu'un député s'est levé pour se diriger vers la dame Amy Ndiaye Gniby. Cela est flagrant aux yeux de tout le monde".



Selon la robe noire, le jour de leurs arrestations, les députés ont dormi chez Biram Soulèye Diop et le lendemain, il les a livrés à la police