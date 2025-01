Me Aïssata Tall Sall à ses collègues députés : « Farba Ngom a laissé son sort au seul et unique juge, le tout puissant »

Selon la présidente du groupe parlementaire Takku Wallu, le ministère de la Justice est le ministère de la balance qui pèse et suppose les faits. « Avons-nous été équitables avec notre collègue ? Avons-nous pesé et supposé avant de prendre la décision ? Bien sûr que non. Avons-nous été équitables avec notre collègue ? s’interroge Me Aïssata Tall Sall. Lors de sa plaidoirie, la présidente de Takku Wallu précise qu’il faut décider parce que l’Assemblée doit être juste et souveraine, et surtout de rupture, comme promis au Sénégal. Mais Aïssata Tall Sall regrette ce qu’elle considère comme un acharnement sur leur collègue député, Farba Ngom. Mais ce dernier, dira t-elle, « laisse son sort entre les mains du Tout puissant… ». « Jugeons pendant que nous sommes là, devant notre conscience. Cela fera partie de l'histoire, et l'histoire nous jugera », conclut-elle.