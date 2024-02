Me Abdoulaye Tine, FDR: « Ce qui risque de se passer si Macky Sall ne démissionne pas avant le 02 Avril… »

L’avocat, Me Abdoulaye Tine a pris part en tant que membre de F24, à la conférence de presse de la nouvelle plateforme FDR. Pour lui, le 02 avril, au plus tard, à 23h 59, Macky Sall doit quitter le pouvoir. « Si le président ne démissionne pas d’ici le 02 avril, l’opposition et les forces vives prendront leurs responsabilités car, elles ne comptent pas laisser le pouvoir sombrer » a t-il préconisé.







En effet, Me Tine indique que la seule issue de sortie honorable pour le président de la république, d’organiser l’élection comme le lui indique le conseil constitutionnel. « Les discussions à Diamniadio n’ont aucun impact sur la décision du conseil constitutionnel. C’est une décision qui s’impose à Macky Sall et aux autorités administratives. C’est ce qu’on appelle l’autorité de la chose jugée ».







Pour ce cas de figure qui consisterait à constater la vacance du pouvoir après le 02 avril, Me Tine rappelle que du côté de l’opposition et des forces vives, les dispositions ont été prises. « Nous avons un comité d’experts qui se charge de mener les travaux dans le sens de cette situation qui risque de créer une vacance du pouvoir après le 02 avril. Mais que les sénégalais soient rassurés. Nous ne serons pas orphelins d’un dirigeant » ajoute t-il.