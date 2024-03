Mbouroucko(Médina Yoro Foula) : Le village de Yahoudar Méta ravagé par un violent incendie...

Le village de Yahoudar Méta de la commune de Mbouroucko a été ravagé par un violent incendie en milieu de journée. Ainsi, le feu a réduit en cendres trois concessions du village. Et dans leur furie, les flammes ont emporté de l'argent, brûlé des ruminants, du matériel agricole et des vivres. Cependant, aucune perte en vie humaine n'a été constatée, rappelle notre source.



Avec la solidarité communautaire, l'incendie a été maîtrisé à la fin. Actuellement, c'est l'émoi et la consternation dans ce village où les sinistrés ont perdu tout. C'est pourquoi, ils souhaiteraient toute aide venant de l'état et de bonnes volontés.



Madou Diallo