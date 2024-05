Mbour4: Le mouvement And Sopi Thiès appelle à la publication de la liste exhaustive des bénéficiaires et plaide pour une gestion foncière juste et équitable à Thiès

Les membres du mouvement Alternative citoyenne And Sopi Thiès ont fait face à la presse cet après-midi pour faire un plaidoyer pour une gestion foncière juste et équitable à Thiès.



D'emblée, ledit mouvement a salué la visite du chef de l'État sur les sites de Mbour 4 et de la nouvelle ville de Thiès. " Cette visite témoigne de la volonté du Président de remédier aux problématiques foncières qui y sévissent".



Sous la houlette du président, Ma Diakhaté Niang, les membres dudit mouvement ont observé avec consternation " les pratiques injustes et antidémocratiques qui ont caractérisé l'attribution des parcelles à usage d'habitation à Mbour4 et dans la nouvelle ville de Thiès". Avant de condamner ce qu'ils considèrent comme des " pratiques opaques et discriminatoires adoptées par les maires de Thiès dans la répartition de ces parcelles....Le mouvement And Sopi Thiès s'oppose catégoriquement à la concession de terrains aux conseillers municipaux, pratiques susceptibles de générer des conflits d'intérêts et de favoriser la corruption".



Et pour une transparence dans les processus d'attribution des terres, le mouvement And Sopi Thiès " exhorte les autorités compétentes à mettre en œuvre des mesures concrètes visant à garantir la transparence totale dans les processus d'attribution des terrains. Cela implique notamment la publication de la liste exhaustive des bénéficiaires et la mise en place de mécanismes de contrôle rigoureux pour prévenir toute irrégulière et tout favoritisme dans les attributions", a-t-il indiqué.



M. Ma Diakhaté Niang et Cie exigent la cession immédiate de la pratique discriminatoire, préconisent la mise en place d'une politique de logement inclusive et accessible et la mobilisation citoyenne pour une gouvernance locale juste et responsable...