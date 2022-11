Mbour / Vente de cartes : Crise profonde au sein de l'Apr dans la Petite Côte..

L'alliance pour la République (Apr) a démarré les opérations de vente de cartes partout au Sénégal. Si c'est un moment de communion, d'ambiance dans les QG et d'engagement dans certains contrées du pays, tel n'est pas le cas à Mbour.

Pour preuve, le déplacement à Mbour du directeur de Cabinet du Président Macky Sall, Abdoulaye Daouda Diallo qui démontre à suffisance que la crise au sein de l'Apr est loin de connaître son épilogue.

En effet, nombreux sont les militants et responsables de l'Apr qui se sont confiés à l'équipe de Dakaractu Mbour pour dénoncer la marche de leur formation politique.

C'est le cas de ce responsable rencontré qui pense que la crise est profonde. "Celui qui connaissait l'Apr avant, sait que maintenant il y a un réel problème. L'engouement, l'engagement et la détermination des vrais acteurs qui savent quelles stratégies adopter pour faire adhérer les gens, ne sont plus actifs. À Mbour, nous constatons que certains jeunes responsables sont pressés et veulent brûler les étapes, et sont aidés en cela par la direction de l'Apr...Cela a frustré beaucoup de personnes".

Notre interlocuteur d'ajouter : "Cette crise dans notre formation a occasionné l'échec lors des législatives, notamment au niveau de la grande commune. Et pourtant, un diagnostic sans complaisance a été fait lors des locales, car nous avons gagné avec 38% seulement malgré la grande coalition que nous avions. Cela a aussi une explication avec un candidat qui a été parachuté par la direction. Cela ne nous a pas lâché jusqu'aux législatives. Tous les hommes qui connaissent la politique s'attendaient à cette situation à Mbour commune." Avant de conclure : "Heureusement, le ministre directeur de Cabinet du Président Macky Sall a compris que la crise est profonde à Mbour. Déjà depuis un certain temps le terrain est inoccupé par les responsables politiques qui l'ont déserté au moment où le Pastef avec des jeunes féroces et des têtes bien faites prend petit à petit ses marques.

Nous, apéristes des premières heures, ne comprenons pas le jeu de nos responsables. Parfois on se pose la question de savoir "à quel jeu jouent-ils? À vrai dire, j'ai l'impression que ces derniers ont peur de démissionner mais leurs actes ne collent plus avec celui d'un responsable qui roule pour l'intérêt de sa formation politique. Regarde nos autorités ici à Mbour commune, elles sont toujours à couteaux tirés avec presque toutes les associations de jeunes, avec une partie des populations pour des questions foncières. Macky Sall ne mérite pas cette situation", se désole-t-il.

Le directeur de Cabinet du Président Macky Sall qui était à Mbour, s'est voulu clair. Abdoulaye Daouda Diallo a insisté sur l'union pour réussir les prochaines échéances. Sur ce, il leur a fait comprendre que le seul combat qui vaille présentement c'est de se mobiliser pour la réélection du Président Macky Sall...