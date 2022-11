Mbour / Renouvellement des instances du Conseil National de la Jeunesse (CNJS) : Saër Kébé attaque Khadim Diop et interpelle le ministre de la jeunesse

Le jeune Saër Kébé, conseiller départemental et membre du comité pour le renouvellement du Conseil National de la Jeunesse, sort de son mutisme pour dénoncer la situation qui prévaut au niveau des instances des jeunes, précisément le Conseil National de la Jeunesse.

Ce dernier a interpellé les autorités, particulièrement le ministère de la Jeunesse, pour qu'il mette fin au mandat de l'équipe actuelle du CNJS qui a expiré depuis belle lurette.

Selon lui, leur mandat a expiré depuis 2019, mais le président refuse de convoquer le bureau exécutif.

« Les instances du Conseil National de la Jeunesse du Sénégal (CNJS) ont été renouvelées le 29 décembre 2016 pour un mandat de trois (03) ans. Le mandat du CNJS est arrivé à terme depuis décembre 2019. Le Président du CNJS refuse de convoquer le comité exécutif du CNJS depuis 2017 alors que les statuts du CNJS sont clairs à ce niveau, selon l’article 16, chaque année le Président doit convoquer au moins deux réunions du Comité exécutif. Il refuse de convoquer le comité exécutif », selon toujours Saër Kébé.

Ce dernier qualifie cette situation de léthargie et interpelle les autorités, précisément le ministère de la Jeunesse.

« Je pense que cette léthargie a assez duré, ça ne peut plus continuer il faut que ça change! À défaut d’être des complices de Khadim Diop, il faut que les autorités du Ministère de la jeunesse prennent leurs responsabilités, soit le Ministre intervient pour déclencher le processus des renouvellements dans les meilleurs délais, soit il dissout le CNJS. On ne peut pas réclamer sur tous les toits une alternance générationnelle dans les instances de décision et cautionner la situation actuelle du CNJS. À ses milliers de jeunes qui aspirent à intégrer le CNJS, c’est un combat de génération, c'est à vous de vous battre et d’exiger la convocation du collège électoral de la jeunesse. Chaque génération a sa mission libre à elle de l’accomplir ou de la trahir », a conclu Saër Kébé...