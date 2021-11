Mbour- Invalidation de la liste communale de « YAW » : accusé de discrimination, le Préfet se dédouane et donne sa version.

La liste communale de la coalition Yewwi Askan Wi a été invalidée. L’information a été donnée par Dakaractu hier en exclusivité. Me Abdoulaye Tall, candidat de la coalition Yewwi Askan Wi de Mbour a réagi à cette nouvelle en indiquant que le dossier était bel et bien complet. Il a accusé l’autorité de discrimination entre les candidats du pouvoir, ses alliés et ceux de l’opposition.



Le Préfet Mamadou Lamine Mané ne s’est pas fait prier tout à l’heure pour à son tour, faire une sortie pour, dit-il, rétablir la vérité.



Selon lui, le mandataire de la coalition « Yewwi Askan Wi », Doudou Dieng s’est présenté devant la commission de supervision avec un dossier incomplet. Ce qu’il aurait admis devant la commission. Après un contrôle sommaire contradictoire avec la commission, le mandataire a préféré désisté et repartir sans déposer les listes, a indiqué le Préfet de Mbour. Selon lui, cette affaire s’est déroulée en présence des deux membres de la Commission électorale départementale autonome (CEDA) ainsi que des quatre autres membres de la commission qui n’ont pas quitté, a-t-il précisé, pendant cette période la Préfecture.



Sur la saisine d’un huissier pour constater que c’est le préfet qui a refusé de prendre le dossier, comme expliqué par Me Tall, le Préfet de balayer d’un revers de main, indiquant qu’aucun huissier ne s’est présenté à lui, et cela ne lui a pas été rapporté par ses collaborateurs aussi...