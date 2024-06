Mbour: " Il faut que les jeunes y croient, le voyage vers l'occident est accentué par l'effet de curiosité..."(Omar Ndiaye, Jeune entrepreneur)

La création d'emplois et l'invite des jeunes à rester au bercail, restent le maître mot pour le jeune entrepreneur, Omar Ndiaye.



Établi au marché de Mbour, Omar Ndiaye vient d'ouvrir un complexe de vente de cheveux et emploie plusieurs jeunes. " J'ai beaucoup voyagé mais je trouve que les voyages d'aujourd'hui vers l'occident sont effectués pratiquement par curiosité. Il serait mieux de rester dans son pays et essayer de se développer à travers l'entreprenariat", a-t-il réagi.



" À ce propos, je pense les jeunes doivent repenser le phénomène de l'immigration clandestine...Par exemple, pour mon cas j'ai démarré avec les cheveux en prenant une moto aujourd'hui j'ai mis en place une entreprise de cheveux et j'emploie plusieurs jeunes ici à Mbour", a-t-il évoqué.