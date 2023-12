Mbaye Sarr, PDG Senecartours : « Ce Sargal est une motivation supplémentaire pour poursuivre le travail… »

Sous la bénédiction de Cheikh Mahamadan Ibn Cheikh Abdou Lahad Mbacké et de Cheikh Bassirou Khadim Awa Bâ, la cérémonie « Sargal Mbaye Sarr », président directeur général du groupe Senecartours s’est tenue ce samedi à Ngueune Sarr, dans l’arrondissement de Sakal (région de Louga). Un véritable hommage que la communauté de Ngueune est sortie lui témoigner. Mais Mbaye Sarr, veut s’estimer reconnaissant face à l'initiative de son fils, par ailleurs secrétaire général de cette célèbre boîte qui est devenue, dans l’univers de la location de voiture et du tourisme, incontournable. « Je prends ce Sargal comme une invite à plus de persévérance dans le travail. Je suis un féru du travail bien fait et dans les règles de l’art. Je tiens à remercier toute cette population de Ngueune Sarr qui est ma raison d’être. Je ne ferais jamais assez pour Ngueune Sarr…. », a martelé le PDG honoré par ses fils, collaborateurs et voisins.



Le Premier ministre pour rappel, hors du Sénégal, a dépêché une délégation à cette cérémonie de « Sargal » qui s’est terminée sous une pluie de remerciements d’un champion de l’automobile, comblé.