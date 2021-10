Mawlid 2021 : la famille de Cheikh Abass Sall déplore un manque d'attention de la part du gouvernement.

La famille de Cheikh Abass Sall a aussi célébré le Mawlid dans la sobriété. Au siège de la famille à Dieuppeul, Imam Mouhamed Abdallah Sall, a dénoncé un manque d'assistance venant du gouvernement du Sénégal. Fils de Cheikh Abass Sall, l'Imam Mouhamed veut plus d'attention de la part du régime de Macky Sall, en plus de terminer les projets déjà amorcés et l'édification d'une résidence comme pour toutes les familles religieuses.