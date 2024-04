Mauritanie : l'élection présidentielle fixée au 29 juin

Le premier tour de l'élection présidentielle en Mauritanie aura lieu le 29 juin et l'éventuel second tour le 14 juillet, selon un décret présidentiel publié samedi.



Le président sortant Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, 67 ans, à la tête depuis 2019 de ce vaste pays charnière entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, pôle de stabilité au Sahel face à la propagation jihadiste, devrait être le grand favori du scrutin.



Il n'a pas encore annoncé sa candidature mais elle ne fait aucun doute pour les observateurs.



Après un ralentissement économique dû à la pandémie de Covid-19 puis à la guerre en Ukraine, M. Ghazouani s'est fixé la lutte contre la pauvreté comme l'une de ses priorités.



Son parti avait largement remporté les législatives il y a un an, raflant 107 sièges sur 176, loin devant le parti islamiste Tewassoul, qui avait gagné 11 sièges.



Sept personnalités parmi les opposants ont pour l'heure dit qu'elles participeraient à l'élection.



Le célèbre militant anti-esclavagiste et opposant Biram Dah Abeid, deuxième de la dernière présidentielle, a aussi dit son intention d'être candidat.



Selon les dispositions du décret, la campagne électorale débutera le vendredi 14 juin à minuit et se terminera le jeudi 27 juin à minuit.



Le décret précise que le vote commencera à 07H00 et se terminera à 19H00.