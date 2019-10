Matar Bâ à l’inauguration du complexe sportif de Guéréo : « Le centre Youssoupha Ndiaye est dédié à la petite catégorie… Un haut lieu de production de talents »

« La cérémonie qui nous réunit aujourd’hui revêt une grande particularité puisqu’il s’agit de l’inauguration et de la mise en service d’une structure de formation et d’incubation, le centre d’excellence de Guéréo qui porte désormais le nom du ministre d’état, ministre des sports, Youssoupha Ndiaye. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude aux présidents de la CAF Ahmad Ahmad qui nous a fait l’honneur de prendre part à cette cérémonie malgré des charges

contraignantes» a souligné le ministre des sports Sénégalais.

Matar Bâ qui a également évoqué les excellentes relations de collaboration qui lient l’Etat du Sénégal à la confédération Africaine de Football en termes de formations et d’investissements. Selon lui ce partenariat devrait contribuer en grande partie à la formation et l’éducation de la jeune génération « Le centre d’excellence Youssoupha Ndiaye de Guéréo est un centre dédié à la petite catégorie en particulier et se doit d’être un haut lieu de production de talent nouveau, capable de porter encore plus haut, le nom et l’image du Sénégal et de l’Afrique à travers le monde. » précisera-t-il

Enfin, profitant de l’occasion, il a chaleureusement félicité Me Augustin Senghor et ses collaborateurs pour le travail exceptionnel abattu depuis lors. En atteste le dernier match amical Brésil – Sénégal récemment joué, une fierté Sénégalaise et Africaine d’après lui.