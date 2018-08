Marche de protestation des populations de Diamniadio contre le bradage foncier : Yoro Fall, leader de l’Union pour l’émergence, arrêté

Suite aux nombreuses démolitions de parcelles dans leur commune, les populations de Diamniadio sont sorties ce matin pour exprimer leur colère et leur désarroi face à ce qu’elles appellent une injustice. Pour rappel, rien que la semaine dernière des dizaines d’habitations ont été démolies dans un site qui aurait appartenu au député Diop Sy. Selon les populations et confirmé par le maire, le site en question avait été octroyé par le conseil municipal en 2014 à ses populations parce qu’ayant constaté que leur commune était agressée de toute part et qu’à ce rythme les populations n’auront plus où habiter. Mais malheureusement ce même site fait objet de litige et les maisons sises à Diamniadio sud qui y sont construites sont démolies. Pour manifester leur colère, les populations sont descendues dans la rue ce lundi 20 août 2018. L’un des principaux protagonistes de cette marche, le leader de l’Union pour l’émergence, M. Yoro Fall a été arrêté par les forces de l’ordre.