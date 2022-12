Marché de Médina Baye : Le PROMOGEM recadre les propagateurs de fausses nouvelles et apporte des éclairages sur le coût des cantines.

"Depuis un certain temps un groupe mal-intentionné tente de semer le doute dans la tête des commerçants concernant les prix qui ont été fixés pour l'acquisition des cantines au niveau du marché de Médina Baye", tels sont d'emblée les propos du rapporteur de la commission ad hoc, Cheikh Seck.

C'est la raison pour laquelle, le Programme de modernisation et de gestion des marchés qui est un démembrement de l'État, a tenu à apporter des éclairages sur la gestion dudit marché.

Lors de ce face-à-face avec la presse de Kaolack, il a été question de rappeler que le coût du marché précisément est de 5 milliards 700 millions de Fcfa.

Selon la chargée du Marketing et de la commercialisation au niveau du PROMOGEM, Aminata Ba, le coût pour l'acquisition de cantines a été fixé à 1.961.000 Fcfa pour ceux qui avaient des constructions en terrasse, 2. 800.000 pour les détenteurs de terrains nus et 2.600.000 pour pour ceux qui avaient des zincs et des tôles.

Contrairement aux rumeurs distillées par des détracteurs dont une horde de politiques, il a été également annoncé que le paiement sera étalé sur 05 ans pour répondre au souhait du Khalife général de Médina Baye...