Marché Nguélaw Thiès : Les tristes témoignages sur Assane Diop, l'oncle de Birame Souleye Diop sauvagement égorgé

La mauvaise nouvelle s'est très vite répandue au quartier Takhikao de Thiès. En effet, le corps sans vie d'Assane Diop, gardien au marché Nguélaw de Takhikao a été retrouvé tôt ce matin gisant dans son sang. La victime a reçu plusieurs coups de couteau avant d'être égorgé par son ou ses bourreaux. La cinquantaine, Assane Diop, l'oncle de Birame Souleye Diop, maire de Thiès Nord et administrateur de l'ex parti Pastef avait remplacé son jeune frère qui lui avait cédé sa place après avoir été agressé dans ce même marché Nguélaw. Le frère d'Assane Diop avait reçu des coups de coupe-coupe et c'est sur ces entrefaits qu'il avait cédé sa place à son grand frère. Toujours, d'après notre source, le frère de la victime avait remplacé un autre gardien qui lui aussi a été agressé au marché Nguélaw pour dire l'insécurité qui règne dans ce lieu de commerce sans lumière la nuit et situé au cœur du quartier de Takhikao.