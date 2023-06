Manifestations à Kaolack: Sur 44 personnes appelées à la barre, seules 3 ont été condamnées à 6 mois avec sursis

Les 44 personnes qui ont été interpellées lors des manifestations, ont été appelées aujourd'hui à la barre du tribunal de Kaolack.



Composés de talibés, d'artisans, de marchands ambulants, chauffeurs, pompiste, ferrailleur, commerçants, élèves etc. tous les prévenus ont été relaxés purement et simplement, sauf les nommés Cheikh Seck, Mamadou Keïta et Mor Touré qui ont été condamnés par le tribunal à 6 mois assortis de sursis et une amende de 100 mille Fcfa.



Après avoir tenu des déclarations circonstanciées, ils ont tous les trois confirmé devant la barre avoir pris part à la manifestation et pour l'un d'avoir même jeté une pierre et l'autre d'avoir été animé par un sentiment de curiosité. Le procureur avait requis 2 ans dont 4 mois ferme à leur encontre.



Les faits de destruction de biens appartenant à autrui ayant été écartés par le parquet et plus tard par le tribunal pour défaut de preuves. Ainsi, la décision du juge a eu droit à une acclamation nourrie du public visiblement très satisfait du verdict...