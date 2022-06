Manifestation du 08 juin à la place de la nation / Sonko : « Rien, ni personne ne peut l’empêcher! »

La coalition Wallu Sénégal et Yewwi Askan Wi lancent déjà les hostilités. C’est en marge de leur rencontre ce vendredi au siège du Prp que les leaders des coalitions ont annoncé la préparation de leur manifestation dont ils attendent déjà l’autorisation après l'avoir notifié au préfet de Dakar. Mais Ousmane Sonko est déjà dans la manifestation.



En effet, le leader de Pastef précise que cette date est déjà prise et rien ne les fera reculer : « Nous allons bel et bien tenir cette mobilisation pour nous adresser publiquement aux sénégalais. Ce vendredi, nous avons été notifiés d’une autre manifestation qui devait se tenir alors que nous avons même constaté, sur le terrain, que ce prétexte est erroné. Mais nous appelons les citoyens à sortir massivement pour la tenue de cette mobilisation qui peut mettre fin à cette tyrannie du régime... »