Man Utd : Mourinho va faire un grand ménage

Après la récente élimination en Ligue des Champions face au FC Séville (0-0, 1-2), Manchester United se prépare à vivre un prochain mercato d'été très animé. Outre les départs prévus de Michael Carrick, Marouane Fellaini et Zlatan Ibrahimovic, libres en juin, l'entraîneur mancunien José Mourinho a l'intention de sérieusement renouveler son effectif.



Ainsi, d'après les informations du média britannique The Express, Luke Shaw, Matteo Darmian, Daley Blind, Phil Jones, Chris Smalling, Ander Herrera et Juan Mata vont être invités à quitter les Red Devils ! En réalisant un tel ménage, Mourinho a l'intention de disposer d'une puissance financière importante pour frapper fort sur le marché des transferts.