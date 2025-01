Mamour Cissé, PSD / Jant Bi : « Notre diplomatie aujourd’hui, pose problème… »

S’il y a aujourd’hui un aspect qui doit inquiéter dans le régime de Diomaye, « c’est bien la diplomatie ». C’est l’avis de l’ancien ministre d’État auprès de l’ex-président de la République, Me Abdoulaye Wade. Mamour Cissé, par ailleurs président du Parti social démocrate (PSD Jant-Bi), dans une interview accordée à Dakaractu, fait la critique de la diplomatie Sénégalaise qui, selon lui est aux abois. « Notre diplomatie aujourd’hui pose problème. Si nous n’avons pas de bonnes relations avec des pays comme l’Allemagne, l’Angleterre, la France, les États Unis qui sont des acteurs majeurs du Fmi, il sera difficile de gérer les dossiers économiques. Nous n’avons pas encore atteint le niveau qui nous permet de tirer facilement profit de nos relations avec les autres pays qui peuvent constituer des partenaires. Il ne s’agit pas de quémander, mais nous sommes dans un village planétaire et l’interdépendance est un facteur non négligeable », conseille Mamour Cissé.