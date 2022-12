Mamelles : Une voiture Mercedes appartenant à un lieutenant des Douanes part entièrement en fumée.

Une voiture de marque Mercedes a pris feu sur la corniche, à hauteur des Mamelles, non loin du Monument de la Renaissance africaine aux environs de 18h. Le véhicule appartiendrait à un lieutenant des Douanes qui a été évacué très tôt. Il a échappé aux flammes, mais la voiture s'est entièrement consumée. Les éléments des sapeurs-pompiers sont arrivés sur les lieux quelques minutes plus tard et ont éteint le feu.

Nous y reviendrons…