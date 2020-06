Mame Seydou Ndour, (directeur de la police des airs et des frontières) : « La pandémie de Covid-19 n’a pas empêché un certain nombre de terroristes de perpétrer des attaques dans les pays voisins, donc le Sénégal n’est pas à l’abri! »

Le commissionnaire divisionnaire Mame Seydou Ndour, directeur de la police des airs et des frontières était en tournée d’inspection dans la région de Ziguinchor.



C’est ainsi qu’il a visité le poste frontalier de Mpack. Une visite qui lui a permis aussi d’aller au Cap Skirring pour faire un tour à l’aéroport. Après la tournée, il a livré à la presse les objectifs de sa mission. « Nous avons demandé à nos hommes de faire preuve de vigilance et de professionnalisme »



Poursuivant, il ajoute : « nous leur avons demandé de prendre en compte toutes les menaces, y compris la menace sanitaire. On est sur le qui-vive parce que les points non officiels doivent être sécurisés, car quand on dit fermeture des frontières officielles, il y a toujours des tentatives de passage dans les points non officiels. C’est pourquoi on a densifié notre dispositif avec des renforts qui nous sont venus de différentes structures, notamment de la police nationale, du Gmi, de la Dst, de l’aéroport que nous avons massés au niveau des frontières. Pour les points non officiels que nous ne pouvons pas sécuriser en permanence, il y a toujours des patrouilles», a-t-il fait savoir.



Ainsi, il a demandé à ses troupes de ne pas se focaliser uniquement sur la lutte contre la Covid-19, car il y a plusieurs fronts. « C’est vrai que nous sommes dans un contexte de covid-19 qui a tendance à ravir la vedette aux autres menaces, mais il faut savoir que les menaces traditionnelles sont toujours là : le terrorisme, la criminalité transnationale. Toutes les menaces qu’on appelle menaces nouvelles qui ont été reléguées au second plan à cause de la pandémie, continuent d’exister. La pandémie n’a pas empêché un certain nombre de terroristes de perpétrer des attaques dans les pays voisins, donc le Sénégal n’est pas à l’abri! »