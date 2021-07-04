Mamadou Racine Sy est en deuil : Il a perdu sa mère à Paris

Le PDG du King Fahd et Président du Conseil d'administration du groupe Bollore, Mamadou Racine Sy, est en deuil, l’icône du secteur privé sénégalais et ouest africain a perdu sa mère, rappelée à Dieu à Paris . La levée du corps et l’inhumation sont prévues ce mardi 06 juillet 2021 à Dakar. Paix à son âme


Mamadou Racine Sy est en deuil : Il a perdu sa mère à Paris
DECES
 
- FAMILLE FEU CHEIKH AMALA SY A DAKAR
- ADJA AMINATA DAFFA SY EPOUSE HAIDARA ET FAMILLE
- MME SEYNABOU RACINE SY DIRECTRICE DE SENEGAL TOURS ET SON EPOUX M. SIDI BEN OUMAR KANE MINISTRE CONSEILLER SPECIAL DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

- MONSIEUR MAMADOU RACINE SY PRESIDENT DU GROUPE BOLLORE TRANSPORT ET LOGISTICS SENEGAL, PDG DU KING FAHD PALACE, ET FAMILLE
- MONSIEUR ALIOUNE BADARA TALL SY, SON EPOUSE KADIATA KANE ET FAMILLE
- MONSIEUR INSA SY RETRAITE DE LA LEGION ETRANGERE, ET SON EPOUSE MME CORINNE POULLAIN
- MME ADJA MARIEME SY GORSKI FILLE DE LA DEFUNTE ET SON EPOUX A NEW YORK
- MME ADJA ANTA SY LUNTALA, FILLE DE LA DEFUNTE ET SON EPOUX A PARIS
- MME KHADY ALBERTE SY FORSANS, FILLE DE LA DEFUNTE ET SON EPOUX M. JEAN LOUIS FORSANS A TOULOUSE
- MME JEANINE SY, FILLE DE LA DEFUNTE ET FAMILLE EN ALLEMAGNE
- MME DADO KONATE TOLLI, FILLE DE LA DEFUNTE, SON EPOUX ET FAMILLE A PARIS 
 
ONT LA PROFONDE DOULEUR DE VOUS FAIRE PART DU DECES SURVENU EN FRANCE DE LEUR MERE, BELLE MERE ET GRAND-MERE, MADAME VEUVE CHEIKH AMALA SY NEE ADJA MARIAME COULIBALY, FONCTIONNAIRE DES IMPOTS ET DOMAINES A LA RETRAITE.
 
LA LEVEE DU CORPS AURA LIEU LE MARDI 06 JUILLET 2021 A LA MORGUE DE L’HOPITAL PRINCIPAL SUIVIE DE L’INHUMATION AU CIMETIERE MUSULMAN DE YOFF.
 
LES CONDOLEANCES SERONT RECUES AU POINT E EN FACE ISM LE MEME JOUR DANS LE RESPECT DES MESURES BARRIERES.
 
IL N’Y AURA PAS DE CEREMONIE DE 3EME NI DE 8EME JOUR.
 
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Dimanche 4 Juillet 2021
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