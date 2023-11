Mamadou Lamine Thiam, Président de Wallu: « Il faut une politique du retour à la terre… »

Pour le président du groupe parlementaire Liberté -démocratie et changement, il faut se donner les moyens suffisants pour tendre vers l’autosuffisance alimentaire. « Les sénégalais sont de plus en plus éveillés. Nous devons cependant, faire une politique en mettant les moyens suffisants et orienter l’action de l’Etat vers les petits producteurs. Mais aussi et surtout, les sénégalais vers les terres en privilégiant le développement agricole » propose Mamadou Lamine Thiam. Selon lui, « il faut libérer les terres et soutenir en matériels et en semences les producteurs ».



Cheikh S. FALL