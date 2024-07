Mamadou Lamine Dianté sans gants : « Il y a une léthargie qui ne dit pas son nom dans la Coalition Diomaye…. Elle aurait dû être ce que le Benno a été pour Macky »

L'ancien coordonnateur de la plateforme Lacos (Leaders alliés du candidats Ousmane Sonko) a décidé «de dire ouvertement ce que pensent beaucoup de membres de la coalition présidentielle», Si l'on en croit Mamadou Lamine Dianté, beaucoup de leaders ruminent leur frustration. «Je ne suis pas du genre à parler un double langage. Quand une organisation à laquelle j'appartiens traine des manquements, je considère que c'est mon droit ou même mon devoir de tirer la sonnette d'alarme», a-t-il confié au téléphone à nos confrères de Les Échos. Pour Dianté, « La coalition Diomaye aurait dû être ce que Benno a été pour Macky. « Il aurait fallu qu'elle soit animée, dynamique et productive. «La coalition n'a pas tenu de réunion depuis début avril, soit une dizaine de jours après l'installation du Président Diomaye Faye en tant que président de la République», renseigne-t-il. Le président de la coalition, en l'occurrence le Président Diomaye, avait donné des instructions fermes qui concernent la réorganisation de ladite coalition et son changement de nom. Depuis lors, rien n'a été fait dans ce sens. Selon Dianté, « c’est une dizaine de personnes qui s'accaparent de tout en voulant faire croire au Président Diomaye qu'elles agissent au nom et pour le compte de la coalition». L’ancien syndicaliste est même parvenu à jurer que même « le parti Pastef est mis à l'écart ».







D'aprés ce demier, le véritable problème, c'est qu'ils ne font pas la différence entre la coalition Diomaye Président en tant qu'entité politique et la conférence des leaders de la coalition qui comprend près de 260 membres. «Est-il normal que je sois informé de la remise d'un rapport sur les activités de la coalition au Premier ministre, à travers la presse? Je n'ai jamais été au courant de la rédaction dudit rapport, alors comment est-ce qu'il peut me concerner? , s'interroge Dianté qui signale que dans le groupe WhatsApp qui comprend près de 260 membres, seuls ceux qui sont favorables à Aida Mbodj, interviennent ». « Nous avons combattu la dictature de Macky Sall pour nous retrouver dans cette pseudo dictature qui ne dit pas son nom» regrette t-il.







Pour l'ancien syndicaliste, l'annonce d'une rencontre de la conférence des leaders de la coalition Diomaye dans la journée du samedi 13 juillet, alors que le président de la République a prévu de parler le soir, prouve à suffisance qu'il n'y a pas de véritable coordination au sein de la coalition. «Je crois avoir fait mon devoir en attirant l'attention du Président Diomaye Faye et de Ousmane Sonko sur la léthargie qui plombe le moral des uns et des autres, même si je crois qu'ils ne peuvent pas la rater. C'est à eux de prendre leurs responsabilités » ajoute Dianté qui s’est ouvert au journal Les Échos.