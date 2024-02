Mamadou Diop Decroix : « Les gens doivent comprendre que la loi n’est pas un verset du Coran »

Participant au dialogue au centre international de conférence Abdou Diouf, Mamadou Diop De Croix tire sur les opposants et la société civile. Face au président de la République, il dénonce ce tiraillement entre leaders de la classe politique. « Le Sénégal ne mérite pas ses bisbilles de bas étage, vous avez dit trois mois et les autres disent avant avril et après on se permet de tirailler pour des questions de semaines » dit-il.







Poursuivant son propos, il ajoute que la loi n’est que la loi. C’est des dispositions mises en place par l’homme et pourraient être changées par l’homme aussi. « Les gens doivent comprendre que la loi n’est pas un verset du Coran. On doit se conformer à ce à quoi nous nous sommes entendus ici » conclut-il.