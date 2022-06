Mali : un sénégalais, employé de la Croix-Rouge tué dans une attaque

Deux employés de la Croix-Rouge ont été tués lorsque leur véhicule a été attaqué dans la région de Kayes, dans l'ouest du Mali, a déclaré la Croix-Rouge malienne. Un chauffeur et un employé de la Croix-Rouge néerlandaise sont morts mercredi après que des hommes armés à moto ont ouvert le feu sur leur véhicule, qui portait l'emblème de la Croix-Rouge malienne, a-t-elle précisé, citant des témoins.

Nouhoum Maïga, secrétaire général de la Croix-Rouge malienne, a déclaré à l'AFP que le chauffeur était malien et que l'employé de la Croix-Rouge néerlandaise était sénégalais. Libération Online a donné son identité. Il s’agit de Maboury Diouf, originaire de Bambey.

La Croix-Rouge malienne a condamné avec la plus grande fermeté cet incident qui porte atteinte à la mission humanitaire auprès des populations vulnérables, a-t-elle indiqué dans un communiqué. L'équipe, qui effectuait une mission humanitaire, a été attaquée dans la soirée sur la route reliant la ville de Koussané à celle de Kayes.

Un coordinateur de projet et un comptable se trouvaient également à l'intérieur du véhicule.

Il a déclaré que les hommes armés étaient des voleurs plutôt que des djihadistes.