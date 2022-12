Mali: un éminent prêcheur s'alarme de la situation du pays

Une éminente personnalité religieuse malienne, Chérif Ousmane Madani Haïdara, a dressé un tableau sombre de la situation de son pays contrastant avec celui fait par la junte au pouvoir, et a appelé les imams à "dire la vérité" aux autorités.

"Nous demandons à tous les musulmans de se réunir dans les mosquées, dans les zaouïas (édifices religieux) afin de prier pour notre pays le Mali car, comme vous le savez tous, ça ne va pas, tant sur le plan sécuritaire qu'alimentaire", dit le prédicateur dans une vidéo enregistrée jeudi chez lui dans la banlieue de Bamako et largement partagée les jours suivants sur les réseaux sociaux.

Il y parle de "crise sans précédent".

"Leaders religieux, votre devoir, c'est non seulement de prier pour votre communauté, mais aussi de conseiller et dire la vérité aux autorités si elles sont sur le mauvais chemin", a-t-il ajouté. Les autorités devront écouter les propositions des leaders religieux, a-t-il dit.

Le constat contredit celui régulièrement fait par les autorités qui, sans nier les difficultés sociales, assurent avoir repris l'initiative contre les jihadistes sur le plan militaire et avoir rétabli la souveraineté du pays.

Il émane d'un personnage influent. Chérif Ousmane Madani Haïdara, 67 ans, préside depuis 2019 le Haut conseil islamique du Mali, qui regroupe associations et chefs religieux et fait l'interface avec les autorités.

Il a créé en 1993 le mouvement religieux Ançar Dine (sans lien avec le groupe islamiste Ansar Dine), qui compte des adeptes dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et s'inspire du rite malékite, dominant au Maghreb et en Afrique de l'Ouest, prônant un islam tolérant et non violent.

Le Mali est en proie depuis 2012 à la propagation jihadiste et à une profonde crise multidimensionnelle, politique, économique et humanitaire.

Les colonels arrivés au pouvoir par un putsch en 2020 et confortés par un second coup de force en 2021 se sont détournés de l'ancien allié français et de ses partenaires, et se sont tournés militairement et politiquement vers les Russes.