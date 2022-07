Mali : un casque bleu sénégalais décède dans un accident de la route au sud-est de Sévaré

Un Casque bleu sénégalais est décédé aujourd’hui et 10 autres ont été blessés lorsque leur véhicule blindé de transport de troupes a été impliqué dans un accident de la route. L’information émane de Olivier Salgado Directeur adjoint de la Communication et Porte-parole de la mission de l’Onu au Mali. L'accident s'est produit près du village de Fiko, annonce-t-il à environ 7 kilomètres au sud-est de Sévaré, dans la région de Mopti. Tous les blessés ont été évacués du lieu de l'accident et sont soignés dans un hôpital de la MINUSMA informe t’il sans évoquer leurs nationalités.