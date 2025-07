Mali: pas de Coupe du monde pour les basketteuses privées de visa par la République Tchèque

Privées de visas par la République tchèque, les basketteuses de l'équipe nationale malienne de moins de 19 ans ont été empêchées de participer à la Coupe du monde qui a débuté vendredi, ont dénoncé samedi les autorités maliennes.



L'équipe, championne d'Afrique 2024 à Johannesbourg, devait participer du 12 au 20 juillet à la Coupe du monde féminine de basket des moins de 19 ans, dans la ville de Brno, dans le sud-est de la République Tchèque.



"Ce refus des autorités tchèques constitue une manoeuvre inédite de perfidie consistant à exclure le Mali de la compétition", a vivement dénoncé dans un communiqué le ministère des Sports, qui a ajouté avoir saisi la fédération internationale de basketball (FIBA).



La République tchèque a fermé son ambassade à Bamako en 2022, en raison de "la dégradation de la situation au Mali et de l'éloignement de ce pays de l'Europe" et de son rapprochement avec la Russie et les paramilitaires russes de Wagner.



Faute d'ambassade tchèque dans sa capitale, le ministère malien des Sports avait "entrepris à temps les démarches administratives de délivrance des visas, aussi bien auprès de l'ambassade de la République tchèque à Dakar que de l'ambassade d'Espagne à Bamako, agissant en tant que relais de visas Schengen", précise-t-il dans le communiqué.



"Malgré ces dispositions prises, les autorités de la République tchèque (...) ont refusé d'accorder les visas aux basketteuses maliennes, championnes d'Afrique", a-t-il déploré.



Le Mali est dirigé par une junte militaire souverainiste arrivée au pouvoir à la suite de deux coups d'État successifs en 2020 et 2021.



Le pays a par la suite tourné le dos à la France et plusieurs de ses partenaires européens pour se tourner vers la Russie et sa société de sécurité privée Wagner, devenue Africa Corps en mai.



Lors de la première semaine de compétition, le Mali devait affronter l'Australie, la France et le Brésil.