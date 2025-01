Mali: l'armée accusée d'avoir tué au moins huit civils

Au moins huit civils ont été tués dans le centre du Mali, a-t-on appris dimanche de source humanitaire, auprès d'élus locaux, d'un proche et d'une coalition indépendantiste du nord, le Front pour la libération de l'Azawad (FLA), qui accuse l'armée malienne et ses alliés russes de Wagner.



Un "véhicule 4X4 de marque Hilux, dans le village de Hampey (centre), avec des civils maliens se dirigeait vers un camp de réfugiés en Mauritanie quand Wagner et l'armée malienne ont tiré. Au moins huit civils ont été tués", a déclaré à l'AFP un élu de la localité sous couvert d'anonymat pour des raisons de sécurité.



"Tous les occupants du véhicule sont morts. Ils ont été enterrés dans une fosse commune", a indiqué un parent d'une des victimes, contacté par l'AFP.



Une source humanitaire locale a confirmé "la mort par balle de huit civils entre les localités de Niono et Nampala".



L'armée malienne n'avait pour le moment pas réagi. Contacté par l'AFP, une responsable du ministère de la Défense a déclaré ne pas vouloir "faire un commentaire".



Dans un communiqué samedi soir, le Front pour la libération de l'Azawad (FLA) - une fusion de plusieurs groupes à dominante touareg - a accusé l'armée malienne et ses alliés russes de Wagner d'avoir tué jeudi neuf civils, dont des enfants et des femmes selon lui.



Le FLA "a appris avec une vive émotion l'assassinat par l'armée malienne et les mercenaires de Wagner de neuf civils dont des enfants et des femmes jeudi, entre Gouma Coura et Dioura". Le FLA "condamne avec rigueur cet acte énième acte criminel délibéré", ajoute le communiqué.



De son côté, un chef traditionnel du nord du Mali, Abdoul Magid Ag Mohamed Ahmed, a affirmé dans un communiqué distinct samedi que "cet acte n'est en aucun cas l'oeuvre de nos FAMa (Forces armées maliennes)". Il a appelé les autorités maliennes à ouvrir une enquête judiciaire afin "d'identifier, de traquer et de traduire en justice les auteurs de ce drame".



Depuis qu'ils ont a pris le pouvoir lors de coups d'État en 2020 et 2021 au Mali, les militaires ont rompu la vieille alliance avec l'ancienne puissance coloniale française et se sont ensuite tournés militairement et politiquement vers la Russie.



Le Mali est en proie depuis 2012 aux agissements de groupes affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique (EI) et aux violences de groupes communautaires et crapuleux.



L'ONG Human Rights Watch (HRW) avait dénoncé mi-décembre les "atrocités" commises contre les civils par l'armée malienne et son allié russe Wagner, ainsi que par les groupes armés islamistes.