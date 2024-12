Mali: au moins sept villageois tués dans une attaque dans le centre

Au moins sept villageois ont été tués dimanche dans une "attaque terroriste" menée dans le centre du Mali avec des dégâts matériels importants, a appris l'AFP auprès de l'évêché de la zone et d'une organisation de la société civile locale.



"L'attaque terroriste" du village de Ségué, dans la région de Mopti, a tué un parent d'un membre du clergé local et "six autres hommes avec beaucoup de dégâts matériels", a indiqué l'évêché de Mopti, dans un communiqué signé par son secrétaire, l'abbé Daniel Camille Togo.



Dans un communiqué distinct, le Mouvement patriotique pour l'unité et la sauvegarde du cercle de Bankass, une organisation de la société civile, dit avoir "appris avec stupéfaction l'attaque terroriste ayant visé" dimanche les villages de Ségué et Sonfounou.



"Le bilan de cette attaque meurtrière s'élève à neuf morts dont sept à Ségué et deux à Sonfounou", selon ce communiqué qui parle d'un "bilan lourd".



"Le dispensaire, la pharmacie du village et l'ambulance ont été incendiés, le véhicule personnel du maire (de Ségué) brûlé et de nombreuses motos ont été emportées", ajoute t-il.



L'organisation fait également part de "cinq femmes tuées hier samedi" dans l'explosion d'une mine à Diallasougou (centre).



Il n'a pas été possible de vérifier ces différents bilans auprès des autorités maliennes et de sources indépendantes.



En raison de la "dégradation de la situation sécuritaire" dans la zone, le Mouvement "sollicite une intervention aérienne pour la destruction de toutes les bases dans le cercle de Bankass".



Il invite également les autorités à "engager des enquêtes" et à poursuivre "ceux qui livrent du carburant aux groupes terroristes".



Le Mali est en proie depuis 2012 aux agissements de groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation Etat islamique et aux violences de groupes communautaires et crapuleux.