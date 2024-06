Mali: 20 colonels de l’armée promus au grade de général de brigade par le président de la tansition colonel Assimi Goïta

Vingt (20) colonels de l’armée malienne viennent d’être promus au grade de général de brigade. Leur nomination a été actée par un décret présidentiel signé, ce 05 juin, par le président de la transition du Mali, Assimi Goïta. Le document lu à Dakaractu stipule en son article premier que sont nommés au grade de Général de Brigade, les Officiers supérieurs des Forces Armées et de Sécurité dont les noms suivent. Il s’agit du Colonel-major Faguimba Ibrahima KANSAYE, de la Direction du Génie militaire; Colonel-major Guédiouma DEMBELE, de la Direction centrale du Service de Santé des Armées; Colonel-major Nema SAGARA, de l'Armée de l'Air; Colonel-major Mohamed Amaga DOLO, de l'Armée de l'Air; Colonel major Toumani KONE, de l'Armée de Terre; Colonel major Issa Ousmane COULIBALY, de l'Armée de Terre; Colonel major Abass DEMBELE de l'Armée de Terre; Colonel-major Aly ANNADJI, de la Garde nationale du Mali; Colonel-major Amara DOUMBIA, de l'Armée de Terre; Colonel-major Nouhoum OUATTARA, de la Garde nationale du Mali; Colonel-major Faraban SANGARE, de la Direction du Génie militaire; Colonel-major Nana SANGARE, de la Direction Des Transmissions, Des Télécommunications et de l'Informatique Des Armées ; Colonel-major Mamadou Massaoulé SAMAKE, de l'Armée de Terre; Colonel-major Seydou KAMISSOKO, de la Direction générale de la Gendarmerie nationale; Colonel-major Moussa Yoro KANTE, de l'Armée de Terre; Colonel-major Moussa SOUMARE, de l'Armée de Terre; Colonel-major Makan Alassane DIARRA, de l'Armée de Terre ; Colonel-major Famouké CAMARA, de la Garde nationale du Mali; Colonel-major Malick dit Yéro DICKO, de l'Armée de l'Air et Colonel-major Daouda TRAORE, de la Garde nationale du Mali.