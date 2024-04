Magal de Wadane 2024 / Serigne Ahmadou Tafsir Sougou célébré et ses relations avec Serigne Touba racontées

L’édition 2024 du Grand Magal de Wadane a vécu. Un événement religieux célébré par la famille Sougou en mémoire de Serigne Diéry Wadane Sougou et de Serigne Ahmadou Tafsir Sougou tous, compagnons et disciples de Serigne Touba. La cérémonie officielle qui s’est tenue sous la présence du préfet, a été l’occasion pour le comité d’organisation de saluer les efforts fournis par l’État du Sénégal. Un large exposé a aussi été fait sur les relations entre Serigne Touba et Serigne Ahmadou Tafsir Sougou. Des relations entre un guide spirituel et son disciple marquées par une forte spiritualité commémorée tous les ans...