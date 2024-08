Magal Touba 2024: Barthélémy Dias et une forte délégation de la mairie de Dakar ont été reçus par le khalife, Serigne Mountakha Mbacké

A quelques heures du Grand Magal de Touba, édition 2024, c'est la ruée vers la cité religieuse. C'est le ballet des autorités qui font leur ziar auprès du khalife général des Mourides et des familles de dignitaires mourides.



En prélude au Magal de Touba 2024, une importante délégation conduite par le Maire de Dakar, Barthélémy Dias, a été reçue par plusieurs hautes figures religieuses de la confrérie mouride. Ce déplacement, empreint de respect et de dévotion, illustre l’attachement profond des autorités dakaroises à la célébration de cet événement religieux majeur du calendrier musulman sénégalais, informe une note de la cellule de communication de la mairie de Dakar.



En effet, accompagné de plusieurs collaborateurs, le Maire a eu l’honneur d’être accueilli successivement par :



- Serigne Mountakha Bachirou Mbacké, Khalife Général des Mourides ;

- Serigne Moussa Navel Mbacké ;

- Mame Thierno Birahim Mbacké, communément appelé Borom Darou ;

- Serigne Bass Abdou Kadre, porte-parole de la confrérie mouride ;

- Serigne Abo Falilou Mbacké ;

- Serigne Mourtada Falilou Mbacké.



Ainsi, ce déplacement à Touba, en terre des mourides, marque un moment de communion intense, de recueillement et de prières pour le maire et sa délégation. En cette période spéciale où le Magal, qui commémore le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, est un rappel fort des valeurs de persévérance, de foi et de résistance, les prières et bénédictions échangées lors de cette visite sont porteuses d’espoir pour le Sénégal.



Le Magal de Touba, bien plus qu’un événement religieux, reste un puissant vecteur de cohésion sociale et de solidarité nationale. En ces moments de partage, Dakar, à travers son maire, réaffirme son engagement à promouvoir la concorde et à œuvrer pour le mieux-être du peuple sénégalais.



Que cette rencontre symbolique entre les autorités locales et les dignitaires religieux nous inspire davantage dans notre mission collective pour un Sénégal uni, prospère et en paix.