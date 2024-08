Mady Touré, met hors-jeu Sergine Ady Diouf : « Le dossier d'Amara Diouf est sur la table de la FIFA… »

Mady Touré, le président du centre de formation de football Génération Foot, a pris la parole pour la première fois sur l'affaire impliquant l'un de leurs jeunes pépites, Amara Diouf (16 ans). À l'origine de ce litige, le père du joueur, Serigne Ady Diouf, a signé un contrat exclusif avec une agence uruguayenne pour gérer la carrière de son fils, une pratique que Mady Touré juge illégale. Dans ce sillage, le dirigeant a saisi la FIFA afin de trancher ce différend.



Par ailleurs, s'exprimant au téléphone dans une émission sportive à DSports, Mady Touré a vertement critiqué la décision du père d'Amara Diouf d'envoyer son fils se faire opérer des ligaments croisés en Espagne, sans l'aval de son club Génération Foot. De son côté, Serigne Ady Diouf avait publiquement accusé l'équipe de Génération Foot d'avoir fait jouer son fils sous infiltration alors qu'il était blessé.



Avant lui, s’agissant de ce dossier, Talla Fall, le directeur de la communication de GF avait déclaré au micro de nos confrères que : « Les gens font beaucoup de choses par cupidité. Si les parents d'Amara Diouf pensent qu'ils peuvent gagner plus en signant avec cette agence uruguayenne ils se trompent. La cupidité ne doit pas nous pousser à tomber dans la bassesse. Nous sommes au courant de tout ce qui s'est passé dans cette affaire. Qui a présenté le gars de cette agence à Amara Diouf ? Je peux vous dire que c'est un sénégalais qui a engagé le père d'Amara Diouf dans cette direction. Le plus important c'est que nous avons signé un protocole avec le père d'Amara Diouf et ceci l'engage », a relevé Talla Fall.

Mady Touré, le propriétaire et directeur général du centre de formation Génération Foot, estime quant à lui que : « Amara Diouf s'est blessé en équipe nationale, à son retour le staff médical de Génération Foot l'a consulté et nous avons pris la décision, de l'envoyer se faire soigner au FC Metz (France) à ce moment il n'avait pas de blessures aux ligaments croisées. Par la suite, il est retourné jouer en équipe nationale, Amara s'est retrouvé avec une autre blessure à un autre genou. Amara lui-même nous a signalé que se son genou était enflé, c'est en ce moment que notre médecin lui a fait une ponction pour enlever le liquide qui s'est formé. Contrairement à se qui se dit, nous avons préservé la carrière du joueur. On a sauvegardé l'intérêt du joueur, Amara est comme un fils pour moi. Et, il est sous contrat avec nous jusqu'en 2028… »



Poursuivant son plaidoyer, le patron de Génération Foot a souligné : « Nous prenons les gamins à l'âge de 12 ans, ils sont logés, nourris et soignés en plus de recevoir des cours, en ce moment là on ne voit pas les parents. Nous ne leur demandons pas d'argent mais en contrepartie, nous demandons à ce que l'agent qui gère la carrière du joueur nous verse 50% des commissions. J'ai un personnel pléthorique à Génération Foot, notre partenaire le FC Metz nous verse une subvention à hauteur de 40% et le reste c'est à nous de gérer cela... »



En guise de conclusion, Mady Touré a martelé : « À notre grande surprise, nous avons appris que le père d'Amara Diouf a fait opérer son fils en Espagne sans le consentement de Génération Foot. Il y a un article dans le contrat qui lie Amara Diouf à GF qui dit que le joueur doit avoir l'autorisation du club avant d'entreprendre quoi que ce soit. Ce qui n'a pas été le cas. C'est la première erreur commise par le père d'Amara Diouf. Aujourd'hui le dossier d'Amara Diouf est sur la table de la FIFA. Nous sommes sereins et calmes. »