Macky Sall réitère son appel au dialogue à "toutes les forces vives de la Nation"

Le chef de l’Etat a réitéré mercredi en Conseil des ministres son appel au dialogue à "toutes les forces vives de la Nation, en vue de consolider les bases et le rayonnement international de notre système démocratique".



Macky Sall veut surtout à travers ce dialogue "consolider le consensus durable autour du développement économique inclusif et équitable du Sénégal, dans le souci exclusif d’asseoir le bien-être collectif et l’épanouissement significatif des populations", selon le communiqué du Conseil des ministres.



Le président de la République avait renouvelé son appel au dialogue politique dans son discours de nouvel an, insistant sur la nécessité d’entretenir, "à l’image des anciens, ce qui nous unit sous l’aile protectrice de notre grande nation".



"Je renouvelle à toutes les parties prenantes mon appel au dialogue, parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous oppose", a-t-il dit dans son message radiotélévisé de quinze minutes.



Le président Sall a rappelé avoir pris l’initiative d’une concertation sur le processus électoral entre la majorité, l’opposition et la société civile, sous la conduite d’un facilitateur désigné par ses soins, afin de conforter "la vitalité" de la démocratie sénégalaise.



"La nation sénégalaise est à l’image de notre baobab géant, multiséculaire et solidement enraciné, dont la sève nourricière irrigue et entretient toutes les composantes", a estimé Macky Sall.



"Quant à nous, éphémères voyageurs dans le temps, nous parcourons tout juste le bout de chemin qui nous réunit sous l’ombre apaisante de cet arbre. Nul n’est assez fort pour prétendre s’y établir tout seul. Et nul n’est trop faible pour y être privé de sa place", a poursuivi le chef de l’Etat.



"C’est cela le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous", a indiqué Macky Sall, en référence au nouveau slogan du gouvernement, désignant "la nation sénégalaise, notre abri commun".



"Ce qui fait notre honneur, c’est d’entretenir, à l’image des anciens, ce qui nous unit sous l’aile protectrice de notre grande nation. Il y va de notre propre bonheur et du bonheur des générations futures", a insisté Macky Sall.



Le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye avait procédé au lancement du processus du dialogue politique entre la majorité au pouvoir et l’opposition, pour évaluer les réformes dont a besoin le processus électoral.



Dans ce cadre, l’ancien ambassadeur Saïdou Nourou Ba a été nommé début décembre pour piloter le cadre de concertation sur le processus électoral, lequel a été boycotté par plusieurs partis politiques de l’opposition dite significative.